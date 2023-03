Milano spazzata dal vento, auto “sepolta” dal ramo caduto da un albero

Ramo caduto su un'auto in via Cadore a Milano

Milano – I milanesi si sono svegliati stamattina con una splendida giornata di sole e temperature intorno ai 15 gradi. Merito del vento che ha soffiato impetuoso da nord, intorno ai 20 nodi. Cielo, e aria, puliti dunque, ma anche qualche imprevisto.

Come quello che si è trovato ad affrontare un automobilista in via Anfossi che si è ritrovato l’auto, parcheggiata vicino all’incrocio con via Cadore, “sepolta” da un ramo caduto da uno degli alberi nel cortile della scuola media Manara.

Fortunatamente, nonostante le grandi dimensioni, il ramo non era troppo pesante e i danni sulla carrozzeria sono stati limitati.