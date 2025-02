Venti alberi in arrivo con la primavera. Un altro bando per la manutenzione

Nuove piante nelle strade e nuova cura dei parchi e dei giardini pubblici: a Cormano, la prossima stagione primaverile vedrà la piantumazione di venti alberi nelle vie cittadine e l’apertura di un nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico. La giunta del sindaco cormanese Luigi Magistro punta sul potenziamento del patrimonio arboreo e sulla conservazione ambientale delle aree verdi, che si trovano nei cinque quartieri del territorio urbano, dopo l’importante rigenerazione di ben due parchi, quelli di via Papa Giovanni XXIII e di via Turati, grazie ai 238mila euro di fondi Pnrr europeo, nel corso del 2024.

Di certo, come primo passo, ci sarà l’innesto delle nuove alberature, con la collaborazione anche delle associazioni ambientaliste cormanesi: "Faremo una mappa delle strade di Cormano dove è possibile piantumare e decideremo insieme dove innestare queste piante", spiega il sindaco Magistro. A seguire, come secondo passo, ci sarà un nuovo bando del valore di 265mila euro per la gestione ambientale del verde in una città che presenta il "Parco dell’Acqua" e lo storico parco di Villa Gioiosa, molto frequentati dai residenti. Ma non solo; il 2025 sarà anche l’anno della "fruibilità" del limitrofo Parco della Balossa: "Di programmazione e di pianificazione delle attività ambientali sul nostro territorio abbiamo parlato con il presidente Marzio Marzorati e il direttore Riccardo Gini del Parco Nord Milano in un incontro. Il Parco della Balossa sarà più accogliente, accessibile e vivibile per i ciclisti e per i cittadini, un obiettivo questo da sempre condiviso, che raggiungeremo a breve". Giuseppe Nava