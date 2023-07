Ventenne accoltellato fuori da un locale nel Milanese: è gravissimo. Caccia agli aggressori

Sesto (Milano), 9 luglio 2023 - Notte di violenza nel Milanese. Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato oggi poco prima delle 6 in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano dopo una lite fra un gruppo di sudamericani che si è trasformata in aggressione. Il tutto è avvenuto all'uscita del Glass Music Restaurant di Sesto San Giovanni. La polizia, intervenuta sul posto, sta cercando di ricostruire l’accaduto e identificare le altre persone coinvolte nell’aggressione. Di certo il ventenne, di nazionalità straniera anche se nato in Italia, è rimasto a terra con diverse ferite da taglio sul corpo.