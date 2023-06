Ventenne accoltellato a una guancia in centro a Milano, aggressore in fuga

Milano – Un marocchino di 20 anni è stato ferito con un coltello a una guancia nel primo pomeriggio in piazzale Oberdan, in zona Porta Venezia, nel centro di Milano. Il ferimento, secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, è accaduto nell'ambito di una lite con un conoscente, cominciata in una via vicina e che si è conclusa in piazzale Oberdan. L'aggressore è fuggito prima dell'arrivo dei militari. Le condizioni del ferito non sono gravi