Via Crucis con l’arcivescovo di Milano. Domani sera Mario Delpini sarà a Vaprio per officiare il rito. La funzione comincerà alle 20.45 dall’oratorio San Giovanni Bosco (via Oratorio, 3) e si concluderà nella chiesa parrocchiale di San Nicolò. A disposizione dei fedeli ci saranno parcheggi in via don Moletta, via Galilei, nel campo a lato del cimitero, in via Concesa, via Grezzago, piazza Caduti e via Dante.