"Vendo oggetti fatti a mano: orgoglio e gioia"

"Sono la più piccola su questo palco, almeno per esperienza commerciale. Sono molto contenta di essere qui. E ringrazio anche mio marito, perché senza di lui non avrei fatto niente di tutto questo". Cristina Finizio (nella foto), titolare del negozio “Le idee di Cris“ di via Leonardo da Vinci, è la vincitrice della categoria Artigianato. Ha frequentato l’Istituto d’arte e ceramica di Capodimonte e numerosi corsi per apprendere e affinare diverse tecniche di lavorazione. Dopo anni di esperienza come hobbista, ha rinnovato il suo impegno e la sua motivazione con la scommessa di una nuova attività più strutturata. Così, lo scorso autunno, ha aperto il suo negozio, dove trovano spazio diversi oggetti frutto della sua creatività: bomboniere, tovagliette personalizzate, candele, articoli regalo o per la casa di ogni tipo, tutti fatti a mano da Cristina. L’1 ottobre c’era stato il taglio del nastro ufficiale, sempre insieme al sindaco Giacomo Ghilardi che aveva voluto festeggiare la nuova avventura in città. Una scommessa la bottega, inaugurata solo pochi mesi fa, ma una scommessa anche la candidatura al premio, presentata più come promozione per farsi conoscere sul territorio. "A Cinisello ci sono più di 80 attività, gestite da donne. Volevo che il mio nome apparisse tra i partecipanti. Sono felicissima di aver vinto in questa categoria".

La.La.