Milano, 12 luglio 2020 - Folle aggressione nella notte alla Darsena. Un cinquantacinquenne di origine bengalese, in zona movida per vendere rose ai ragazzi che affollavano l'area dei Navigli, è stato buttato in acqua attorno alle 2 da due giovani sui 20-25 anni, secondo quanto lui stesso ha raccontato alla polizia.

L'uomo è riuscito a risalire grazie all'aiuto di alcune persone che si sono accorte della situazione e per fortuna non ha riportato gravi conseguenze, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le ricerche dei due aggressori, che sono scappati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Già una settimana fa, una persona aggredita in zona Darsena da un gruppo di ragazzi aveva riferito del tentativo di buttarlo in acqua.