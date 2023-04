Vasche di laminazione sul Molgora "No alla collina mangia campagna"

Vasca di laminazione del Molgora, termine per le osservazioni al progetto di “pre-fattibilità” spostato al 7 maggio, lavorano fianco a fianco gli uffici tecnici dei tre Comuni “ospitanti” (Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago), quasi pronto il faldone-bozza. Venti pagine con i primi “no”: no alle dimensioni eccessive della struttura, no alla collina “mangia campagna” da 25 metri con terreno da scavo, no alla realizzazione a lotti. Si chiederanno certezza sui tempi di realizzazione e garanzie sui finanziamenti, questione assai nebulosa. Tanto più che, su carta, il costo già esorbitante dell’opera, circa 30 milioni di euro, sarebbe già aumentato, ad andare bene, del 30%. Il documento quasi ultimato dagli uffici sarà condiviso appena dopo Pasqua con i consiglieri comunali dei tre Comuni. Entro la fine di aprile sarà pronto per il protocollo. Non è un “no”. "Ma una legittima richiesta di mitigazione dell’impatto e di certezze sui tempi – dice il sindaco di Bussero Massimo Vadori –. Non possiamo, e non vogliamo, correre il rischio di trovarci con un eterno cantiere". Fra i sindaci, Alberto Villa di Pessano con Bornago, Vadori di Bussero e Angelo Stucchi di Gorgonzola "c’è una linea condivisa". Mentre si procede, non manca la polemica su progetto e iter, in particolare a Bussero, il Comune che immolerà maggior quantità di terreno agricolo e che subirà in maniera più importante l’impatto. La linea morbida dell’amministrazione Vadori ha scatenato le critiche della minoranza, che chiede maggiore coinvolgimento e più tempestiva informazione, e quelle di molti cittadini, in particolare sui social. "Un’opera dall’impatto ambientale devastante e probabilmente a solo vantaggio dei Comuni a valle". La vasca mangerà terreni agricoli, orti comunali e bosco urbano. C’è chi si chiede la ratio: "Una vasca antiesondazione in un momento di totale siccità, e con un torrente sempre più secco". Il sindaco Vadori ha spiegato in Consiglio: " Entro maggio gli enti interessati potranno indirizzare le segnalazioni del caso ai progettisti. Poi, ma ci vorranno 12 o 15 mesi, i tecnici predisporranno il progetto definitivo. Vi sarà poi il passaggio obbligatorio della valutazione di impatto ambientale".

