Varietà nelle proposte Cottura da migliorare

Pietanze varie per il 70%, un 30% circa vorrebbe il "bis". Emerge dal’ultima indagine sul gradimento dei piatti serviti nelle mense scolastiche milanesi. Promosse la pulizia della mensa e la gentilezza degli scodellatori.

Bilancio complessivo? Il 60% apprezza il cibo che si mangia a scuola (con un 23% che aggiunge la lode), il 27% "poco", il 12% per nulla, in questi due casi con tre motivazioni: il 35% non apprezza i piatti, al 46% non piace come sono cucinati mentre il 19% non è abituato a mangiare le pietanze proposte.