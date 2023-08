Variazione di bilancio in piena estate Urge riparare i danni del maltempo

di Monica Autunno

BELLINZAGO LOMBARDO

Danni del maltempo cui far fronte urgentemente, variazione di bilancio, estiva e d’urgenza, in seno alla giunta dell’Unione dei Comuni Adda Martesana: circa 280mila euro che, ripartiti per quota fra i Comuni (Bellinzago, Pozzuolo Martesana, Truccazzano e Liscate) consentiranno interventi immediati, alcuni dei quali già in corso, per “riparare” e rispristinare per tempo scuole, edifici pubblici, impianti sportivi danneggiati dalla tromba d’aria e dalle grandinate di luglio. "La procedura che abbiamo adottato – spiega Michele Avola, sindaco di Bellinzago Lombardo – è stata quella della variazione d’urgenza, che non rendeva indispensabile il passaggio in consiglio. I fondi sono importanti, ovviamente sono stati parametrati alle esigenze. Fra i nostri quattro Comuni quello che richiedeva maggiore iniezione era Pozzuolo Martesana, che ha assorbito circa 100mila euro. Ma anche gli altri tre centri hanno subìto danni importanti, abbiamo operato per poterci muovere subito". La destinazione dei fondi è stata illustrata ai cittadini in questi giorni: a Pozzuolo saranno indirizzati soprattutto alla copertura del centro sportivo, letteralmente polverizzata dal nubifragio, a Liscate e Truccazzano a edifici pubblici e scuole, e così a Bellinzago Lombardo, "dove – spiega Avola – andiamo a intervenire soprattutto su scuole e polo sportivo, ma anche su tutta l’area degli orti comunali, che ha subìto danni importanti. In tutta la zona dell’Unione occorrono inoltre interventi urgenti sulla segnaletica stradale con un’attenzione specifica al ripristino dei semafori, molti dei quali sono stati danneggiati e sono rimasti fuori uso. Altri interventi sono programmati per il verde". La variazione di bilancio e lo stanziamento successivo dei fondi da parte dei Comuni sono il risultato di un “censimento danni ultimo“ che i Comuni avevano promosso a inizio agosto, per verificare le necessità immediate. Attività analoga, del resto, è in corso in queste settimane in tutti i Comuni danneggiati dagli eventi di luglio, da Melzo a Gorgonzola, da Cassina a Cernusco sul Naviglio. Un’ultima notazione sull’Unione dei Comuni, per la quale la ripresa autunnale sarà delicata e nevralgica: si metterà infatti mano alle ultime procedure in vista dell’uscita dalla compagine, annunciata per fine anno, del Comune di Truccazzano, uno dei “soci fondatori“, che ormai da un anno aveva ufficializzato l’intenzione di abbandonare la cordata.