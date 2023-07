Varato il piano per la ex Galbani Polemiche e veleni in Consiglio

L’alzata di mano a mezzanotte, e a Melzo si scrive un pezzetto di storia: approvazione di luglio per il piano di intervento sulle aree ex Galbani, che di qui a cinque anni trasformerà la città. Votazione “dimezzata“ e non senza scintille: in polemica contro il ritardo dell’invio della documentazione e un’ultima fase "gestita senza alcuna condivisione", avevano abbandonato l’aula a inizio di seduta tutti i consiglieri del centrodestra: Melzo si rigenera, Fratelli d’Italia, Lega Nord. Presente al voto solo la minoranza Pd: no, preceduto da una dura reprimenda: "Un piano – così il dem Rocco Martelli – con elementi oscuri dal punto di vista tecnico, e che non ha il respiro e il pensiero che avrebbe dovuto avere, data l’enorme importanza".

Ma il sì, dopo oltre tre anni di complesso iter, finalmente c’è. Il piano di intervento era stato adottato in novembre, in consiglio comunale è tornato per l’esame delle 45 osservazioni pervenute agli atti. "Dove abbiamo potuto, ed è stato possibile – così nella presentazione l’assessore all’Urbanistica Lino Ladini – abbiamo scelto di accoglierle, integralmente o parzialmente". Ancora Ladini: "In questi giorni di intenso lavoro mi sono ‘divertito’ a rileggere le carte di sedici anni fa, quando fu adottato il piano precedente, poi non realizzato. Vi ho rivisto ciò che vedo oggi: un grande lavoro amministrativo, grandi ideali e passioni. Abbiamo ora alle spalle quindici anni di crisi, abbandono di quelle aree, di degrado, di rifiuti. Di imbarazzo, per lo scenario che si apre dalla stazione. Voltiamo pagina: e che sia la volta buona".

A inizio seduta gli interventi, e l’uscita, del centrodestra: "Non siamo stati messi – così Franco Guzzetti – nelle condizioni di lavorare nei tempi opportuni e serenamente". Poi la lunga parentesi tecnica. Il piano è come si sa bipartito: ambito stazione, dove saranno realizzati case, parcheggi, servizi, verde e strade di ricucitura con il centro; e l’ambito “suinopoli“ sulla Cerca, destinato a residenziale e commercio, sino all’ultimo il più discusso. Fra i punti controversi, oggetto degli attacchi Pd, la natura urbanistica del documento (“una variante che non è una variante“ per Martelli. Sul tema la giunta aveva chiesto lumi anche alla Regione), la destinazione degli oltre 2 milioni e seicentomila euro di oneri, alcune previsioni per l’area centrale, la viabilità attorno all’ambito Molgora. Al consigliere di minoranza che ha bollato come “pavido e pauroso“ l’approccio dell’amministrazione la dura replica della maggioranza: "Il nostro lavoro è stato serio e scrupoloso, il traguardo di enorme importanza – così la capogruppo delle civiche Valentina Francapi –: dovete averne maggiore rispetto". Monica Autunno

Barbara Calderola