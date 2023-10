Vanzago, pusher ai domiciliari continuava a spacciare droga: 39enne trasferito in carcere

VANZAGO - Pregiudicato e recidivo: era agli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per reati collegati agli stupefacenti, ma continuava la sua attività di spaccio.

Ad incastrarlo una macchina rubata parcheggiata davanti alla sua abitazione nella quale c'erano nascosti alcuni involucri di cocaina e hashish. Il resto lo teneva in casa, comprese le chiavi dell'auto rubata lo scorso 21 ottobre a Rogoredo. Sono stati gli agenti della polizia locale di Vanzago a notare la macchina. Il resto lo hanno fatto i carabinieri della stazione di Arluno e dell'aliquota radiomobile che hanno arrestato un italiano 39enne, disoccupato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Complessivamente hanno trovato in possesso di 2,8 chili di cocaina, 3 chili di hashish e 176 grammi di marijuana, 2.400 euro in contanti, 5 telefoni cellulari e due fogli manoscritti riportanti nomi quasi sicuramente di clienti e cifre. Oltre al bilancino precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il vanzaghese è stato arrestato detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione dell'auto. Al termine dei controlli il 39enne è stato trasferito nel carcere di Milano San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria, la droga e il resto del materiale è stato sequestrato. Le indagini proseguono per accertare chi lo aiutava nell'attività di spaccio.