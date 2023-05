Vanzago, caccia alla banda dei tre: arrivano in treno, seminano il panico e rapinano due minori

Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Arluno e della polizia ferroviaria per identificare i tre giovani che sabato pomeriggio a Vanzago avrebbero minacciato e rapinato soldi e cellulari ad alcuni minorenni. Tre episodi, in poco meno di mezz’ora, da parte di una gang arrivata in paese con il treno delle 18.26 proveniente da Milano e fuggita mezz’ora dopo a bordo di un altro treno. Al vaglio degli inquirenti ci sono le denunce da parte delle vittime e le immagini delle telecamere.

Quello che è certo, al momento, è che i tre malviventi, a causa del loro comportamento, sono stati invitati dalla Polfer a scendere dal treno. Una volta in stazione hanno iniziato a infastidire alcuni ragazzini, due incontrati via Gattinoni, uno in piazzetta Oasi di Pace e un quarto ragazzo sorpreso dalla gang mentre con il telefono stava fotografando dei treni. Con toni minacciosi e in un caso anche armati di coltellino serramanico avrebbero costretto i minorenni a consegnare loro soldi e smartphone. Una pattuglia di vigili ha incontrato i due ragazzi vittime dell’episodio in via Gattinoni e ascoltato la loro testimon ianza.

Allertato il 112, sul posto sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri che hanno controllato la stazione, ma con esito negativo. La rapina di via Gattinoni è stata ripresa dalle telecamere e le immagini sono state consegnate ai carabinieri. "Poiché la stazione comporta a volte l’arrivo di personaggi sgraditi è una delle zone più monitorate - commenta il sindaco -. Nel 2018 sono state installate 14 nuove telecamere che si sono aggiunte a quelle che controllano le zone limitrofe e tutti i sottopassi pedonali. Le telecamere hanno già consentito di recente di identificare alcuni delinquenti".