Vandalizzati i nuovi attrezzi nel Parco Toti

Divelta e vandalizzata la nuova area fitness inaugurata a settembre nel Parco Toti. "È vergognoso quello che è stato fatto – denuncia il sindaco Ezio Casati -. Un vile atto contro la comunità, contro il bene comune e, probabilmente, non ha agito una singola persona. Al momento non si può ipotizzare se questo vandalismo sia stato compiuto in un orario in cui il parco è chiuso al pubblico". Sul caso indaga la polizia locale che lancia l’appello: se qualcuno ha visto qualcosa o può fornire elementi utili, si rivolga al comando. I padernesi chiedono telecamere e presidi dei ghisa in ogni giardino. "Giochi danneggiati, canestri di basket rotti come le recinzioni, panchine sradicate, motocross nel Parco Spinelli - commenta un residente -. Serve un intervento: l’estate scorsa pur chiamando le forze dell’ordine non abbiamo visto nulla".La.La.