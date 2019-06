Milano, 18 giugno 2019 - Un milione e 400mila euro spesi nel 2018 solo per rimuovere 216.590 metri quadrati di graffiti. Il 32% in più rispetto al 2017 (163.571 metri quadrati). E se nei primi cinque mesi dell’anno Trenord ha già sborsato 720mila euro, chiudere il 2019 con un altro segno più accanto alle uscite per le manutenzioni straordinarie dovute ai writer è più di un rischio. Oltre al Bilancio di Sostenibilità appena presentato dalla società partecipata al 50% da Trenitalia e Ferrovie Nord Milano che eroga il trasporto pubblico ferroviario in Lombardia, ce n’è un altro meno lusinghiero di cui Trenord è “vittima”. È quello del vandalismo.

Eccolo, voce per voce, dal 2017 a due settimane fa. I graffiti restano la parte più onerosa. I writer agiscono soprattutto di notte, quando i convogli “riposano” in circa cinquanta stazioni della Lombardia prima di riprendere il servizio il giorno successivo. Nel 2018 per rimuovere 216.590 metri quadrati sono stati spesi 1,4 milioni, quasi 6,50 euro al metro quadrato. Dal 1° gennaio al 31 maggio, gli interventi hanno interessato 102.123 metri quadrati, con un esborso già arrivato a 720mila euro: 7 euro al metro quadrato. Il 2019, dunque, è destinato a costare di più sia perché le operazioni di pulizia sono più onerose, sia perché il trend dei vagoni imbrattati si confermerà in linea con l’ultimo anno, se non in crescita, stando all’andamento dei primi cinque mesi. Inoltre, alle spese fisse di rimozione dei graffiti vanno aggiunte quelle “flessibili”: alcuni treni, infatti, vengono puliti durante il cosiddetto fermo manutentivo - precisa l’azienda - altri invece richiedono operazioni più approfondite e sostituzione del materiale con soste più lunghe. Nel bilancio del vandalismo, c’è anche un segno rosso accanto alla voce sedili divelti o distrutti.

Nei primi cinque mesi dell’anno sono 1.529: a fine 2018 erano 2.771 (2.976 nel 2017), un dato destinato a essere superato a meno di una netta inversione di tendenza nel secondo semestre del 2019. Il parziale (per quanto indicativo) di un anno fa - ottenuto dividendo il numero finale (2.771) per cinque per un confronto dello stesso arco temporale con il dato disponibile nel 2019 - è di 554: un terzo rispetto ai 1.529 al 31 maggio. Situazione analoga alle tendine parasole rubate o strappate: 577 al 31 maggio 2019 rappresentano statisticamente un dato in crescita rispetto al numero dei casi registrati nel 2018 (1.069) e nel 2017 (1.149). Il segno verde accompagna invece i vetri frantumati e i martelletti frangivetro rubati. Nel primo caso, Trenord comunica 208 casi nei primi cinque mesi dell’anno, un trend in diminuzione rispetto al 2018 (549) e al 2017 (546). Ancora più deciso il calo nel furto dei martelletti da utilizzare in caso di emergenza: 1.659 al 31 maggio 2019 rappresentano un sensibile miglioramento se paragonato ai 4.904 del 2018 e ai 5.257 del 2017.