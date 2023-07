Vandali scatenati: divelte le sedute in pietra

di Francesca Grillo

Un altro atto di vandalismo al si è registrato parco Pertini, il più grande di Cesano e frequentato da centinaia di persone ogni giorno. Questa volta non si tratta di cestini rovesciati, immondizia lasciata in giro o biciclette lanciate nella fontana. Nella notte tra sabato e domenica, i vandali hanno addirittura divelto le sedute in pietra posizionate davanti alla fontana.

Una decina di panche in pietra è stata resa inutilizzabile: spaccate e private della parte superiore. La polizia locale è intervenuta e ha delimitato con nastri l’area per impedirne l’accesso. in quanto resa pericolosa da chi ha compiuto il gesto di inciviltà. Il parco, comunque, è rimasto e rimarrà aperto: il Comune ha deciso di intervenire sull’area senza privare la cittadinanza della fruizione del polmone verde cesanese.

Il vicesindaco Salvatore Gattuso, dopo un sopralluogo con i tecnici, ha chiesto agli uffici di "intervenire tempestivamente per ripristinare le condizioni di sicurezza – spiega Gattuso, attualmente alla guida del paese dopo l’elezione dell’ex sindaco Simone Negri a consigliere regionale –. Un gesto di noia, di sfida, di divertimento: un atto di profonda inciviltà che penalizza tutta la cittadinanza. Con gli agenti della polizia locale abbiamo effettuato un sopralluogo per accertare l’entità dei danni. Ritengo si possa rimediare in tempi rapidi, anche per rendere l’area di nuovo fruibile da parte di bambini e ragazzi che quotidianamente utilizzano il parco Pertini per giocare e stare in compagnia".

Mentre proseguono i lavori di ripristino, in parallelo la polizia locale sta lavorando per individuare i responsabili, anche attraverso la visione dei filmati ripresi dalle telecamere del parco. "A queste, entro settembre – aggiunge Gattuso –, se ne aggiungeranno altre tredici, anche grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro che l’amministrazione comunale cesanese si è aggiudicata".