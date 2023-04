Vandali in azione nella notte, tre montacarichi danneggiati

È stata di nuovo presa di mira la stazione Cormano-Cusano. I tre ascensori l’altra notte sono stati infatti danneggiati dai vandali, che hanno mandato letteralmente in frantumi tutte le pareti di vetro. Le strutture non hanno smesso di funzionare, ma ormai ciclicamente devono essere riparate dopo le notti brave dei vandali. Da mesi, ormai, la stazione è teatro di baby gang che si muovono tra le due città, provocando ingenti danni al patrimonio pubblico. Solo il mese scorso i due Comuni sono stati costretti a chiudere la passerella che passa sopra i binari e collega Cormano e Cusano proprio a causa dei danni dei teppisti. Una situazione calda nonostante l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. La scorsa estate, invece, lo stesso sindaco Luigi Magistro aveva scritto al Prefetto, chiedendo supporto per affrontare i problemi di sicurezza e gli episodi legati alle bande giovanili che passano le notti devastando arredo e strutture pubbliche e private. La.La.