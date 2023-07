Vandali attaccano panchine "inclusive" a Milano, la lotta non si ferma

Ormai si va avanti per principio. È una partita interminabile tra chi protegge le panchine "dell’inclusione" che si affacciano su viale Maria Grazia Cutuli al Rubattino e chi, senza permesso, con il favore delle tenebre copre tutti i colori simbolici rendendo le sedute "monocromatiche", com’erano in passato. La notte scorsa c’è stato l’ennesimo attacco: il decimo in poco più di un mese. E ieri pomeriggio l’ennesimo intervento di ripristino: tornate a tempo di record (a cura dell’associazione ViviRubattino, supportata dal Municipio 3) sia la panchina inclusiva color arcobaleno – ricoperta di verde dai vandali – e sia le altre due, dedicate a Giulio Regeni e alle donne iraniane, che probabilmente la stessa mano ha colorato di rosa e azzurro. L’associazione aveva già sporto denuncia, alla quale si è aggiunto un esposto del Municipio 3. La sfida termina qui? M.V.