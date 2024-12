Vandali al parco di via Manzoni. I vandali hanno distrutto la pavimentazione rialzata del castello, il gioco autilizzato dai bambini. Ignoti hanno appiccato un rogo all’interno della struttura o fore acceso dei petardi che hanno distrutto le assi in legno, rendendo impraticabile il gioco. "Il Settore Ambiente - assicurano dal Comune - ha messo in sicurezza l’area danneggiata e al più presto sarà tutto ripulito e sistemato".