Vallanzasca, sì ai permessi: l’ex bandito potrà riaverli

Regalo di compleanno per Renato Vallanzasca. Ne ha compiuti 73 l’ex protagonista della mala milanese degli anni ‘70 e ‘80, che ha già trascorso oltre mezzo secolo di vita da detenuto. Ieri ha saputo che potrà tornare "a fruire dei permessi premio" per frequentare, in alcuni giorni e per alcune ore, la comunità dove già andava in passato. Permessi che gli erano stati revocati a fine febbraio scorso.

Lo ha deciso ieri il tribunale di sorveglianza accogliendo l’istanza degli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, legali dell’ex boss della Comasina. I permessi gli erano stati revocati perché non sarebbe stato più in grado di rispettare le prescrizioni soffrendo di un decadimento cognitivo. Il "detenuto - scriveva il giudice che non li aveva più concessi - avrebbe rappresentato di non comprendere gli orari e le modalità dell’uscita in permesso".

Per il collegio presieduto da Roberta Cossia, però, Vallanzasca non ha mai violato di recente "alcuna prescrizione" e bloccargli quei permessi è una "sanzione eccessiva ed ingiustificata", anche "gravemente penalizzante" per una persona che "ha trascorso un lunghissimo periodo in carcere e che ha la necessità di strutturare un percorso di risocializzazione, che ad oggi sembra essere stato intrapreso con serietà".

Anche il sostituto pg Nicola Balice, tra l’altro, nell’udienza di ieri aveva dato parere favorevole all’istanza della difesa. I difensori di Vallanzasca, sei ergastoli sulle spalle, detenuto a Bollate con "fine pena mai", avevano fatto presente che l’interruzione delle possibilità di uscita "rischia di aggravare le condizioni psichiche del detenuto che vedeva in quegli spazi di libertà ragione di sollievo per la propria patologia neurologica".

I giudici danno conto che non ha violato le prescrizioni, ma che è stato soltanto segnalato, l’ultima volta che è andato nella comunità, per "non aver ben compreso gli orari". Intanto, la difesa ha già presentato un’istanza di differimento pena, con richiesta di detenzione domiciliare in una struttura adatta, segnalando, sulla base di una consulenza medica, quei problemi neurologici che vanno avanti "da 4 anni". E il carcere, sostiene la difesa, non può rallentare il progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute. L’udienza sul punto davanti alla Sorveglianza si terrà a fine maggio.