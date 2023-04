Vailati, fermo convalidato Per il Gip sono gravi gli indizi di colpevolezza

È stato convalidato il fermo di indiziato di delitto per Francesco Vailati, il 60enne agricoltore accusato di aver ucciso giovedì scorso il commercialista 75enne Antonio Novati e abbandonato il suo cadavere in auto nelle campagne in località Tripoli di Massalengo, vicino alla cascina Scappadina. Il movente, secondo l’accusa, sarebbe la comunicazione da parte di Novati al 60enne circa le sorti della porzione di cascina di sua proprietà che, dopo l’espletamento della vendita all’asta, doveva essere liberata in tempi brevi. L’indagato rimane dunque in carcere e il Gip ha motivato la decisione sottolineando che sussistono gravi indizi di colpevolezza.

Sulla vicenda restano però alcuni elementi sui quali fare piena luce: occorre capire cosa è successo in quei momenti in cui i due si sono incontrati in mezzo all’aia della cascina Passerina a Lodi e cosa abbia fatto scattare il raptus del 60enne, che comunque respinge tutte le accuse e anzi dà la colpa a “uno straniero”. Inoltre resta ancora da capire che fine hanno fatto l’arma (presumibilmente un coltello), il telefonino e la valigetta con i documenti del commercialista, mai trovati. Venerdì l’avvocato Alberto Scapaticci incontrerà in carcere il 60enne.

"Antonio Novati aveva nella sua lunga carriera di professionista eseguito molti incarichi per il Tribunale, sia in qualità di curatore nelle procedure fallimentari, sia come custode nelle procedure esecutive. Un collega esperto e preparato, un professionista scrupoloso che amava e svolgeva con impegno e dedizione la sua professione": così ieri il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Lodi, Pierluigi Carabelli ha ricordato il 75enne ucciso giovedì scorso. Poi il j’accuse. "Molti colleghi che eseguono queste funzioni sono lasciati completamente soli. Episodi di violenza si susseguono ormai con frequenza allarmante. Non lasciamo cadere nell’indifferenza e non bolliamo come mera fatalità un episodio che è solo la punta dell’iceberg". Ieri anche il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha annunciato che Novati sarà ricordato con gli altri commercialisti uccisi in occasione degli Stati generali a Roma, il 4 maggio. "Siamo di fronte a una situazione estremamente preoccupante che i commercialisti denunciano ormai da oltre quindici anni", ha ribadito De Nuccio. Mario Borra