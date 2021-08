Milano, 27 agosto 2021 - A pochi giorni dal ritorno in classe e nel vivo polemiche per i controlli sul Green pass di docenti e non, emerge che in Lombardia l'86% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Il personale in servizio nelle scuole pubbliche e paritarie (docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari) residente in Lombardia o iscritto al Sistema sanitario regionale (Ssr), secondo il ministero dell'Economia e della Finanza (Mef), è di 232.191 cittadini, dei quali risultano vaccinati, con almeno una dose, l'86% dei residenti in regione. Sono ancora senza vaccino invece circa 25.000 persone. Per quanto riguarda il personale scolastico non residente e nemmeno iscritto al Ssr ne risultano vaccinati in Lombardia al momento circa la metà, ovvero 21.000, tra docenti e non docenti. I dati tuttavia non sono completi, visto che parte di questi lavoratori potrebbero essersi vaccinati nelle regioni di provenienza.

"I giorni che ci separano dall'inizio della scuola (in Lombardia sarà il 13 settembre) - commenta il vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti - devono essere utilizzate da personale scolastico e ragazzi per vaccinarsi. Poter iniziare così l'anno che si apre con maggiore serenità per loro e per gli altri. Bisogna superare reticenze e timori infondati e guardare con fiducia a un futuro che, grazie alla prevenzione e alla protezione offerta dal vaccino, potrà essere più sereno. Scuola in presenza significa anche consentire agli studenti di riavviare importanti rapporti di socialità e ai genitori di dedicarsi al loro impegno lavorativo".