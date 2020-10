Milano, 6 ottobre 2020 - "Regione Lombardia si è mossa addirittura presto e arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccini. La macchina è pronta". Lo ha assicurato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine dei lavori del consiglio regionale al Pirellone.

"Tranquillizziamo i cittadini", ha aggiunto l'assessore che ha annunciato oggi di poter contare su 3 milioni di dosi in regione. "Si partirà nella seconda metà di ottobre - a detto Gallera - stiamo definendo le date precise. Abbiamo già individuato i luoghi" dove potranno essere effettuati i vaccini. Saranno aperti "studi medici, palazzetti dello sport, paelstre e centri civici" nei comuni della Lombardia. In merito alle polemiche degli ultimi giorni, Gallera ha detto: "La Regione non vende i vaccini, li fa gratuiti e li farà a tutti gli over-60 e ai soggetti fragili".