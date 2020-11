Milano, 9 novembre 2020 - "Dal mio dottore di base sono giò andato sei volte, e per sei volte mi ha detto di ripassare dopo una settimana". "Non tutti i medici fanno la vaccinazione, non sono obbligati. Ti danno un numero verde da chiamare che ti dovrebbe dire dove andare, ma spesso a questo numero non risponde nessuno". "Tutte le strutture ti rimandano gli appuntamenti. E uno che ha problemi seri, di cuore, che ha un brutto male, cosa fa? Aspetta che finisce il Covid? Nel frattempo si muore prima!".

Assomiglia sempre piu' a un'odissea la strada della vaccinazione per molti milanesi intenzionati a proteggersi dall'influenza stagionale. Una pratica molto importante e consigliata dalle autorita' sanitarie, soprattutto per i soggetti piu' a rischio, ai tempi della seconda ondata di Covid.

Al centro vaccinale di Corso Lodi 94, Municipio 4 molti abitanti del quartiere arrivano a cercare informazioni. E' difficile soprattutto riuscire a fissare un appuntamento, e di farlo prima possibile visti i tempi stretti. Tra i problemi, come segnalato anche negli scorsi giorni dall'Ordine dei Medici, si conferma quindi la difficolta' a reperire il vaccino, sia per i medici che per le farmacie. Talvolta non e' semplice nemmeno raggiungere la sede di vaccinazione.