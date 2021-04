Milano, 14 aprile 2021 - In Lombardia le prenotazioni dei vaccini per gli under 60 "sono sospese, continuano le vaccinazioni, ad esaurimento, di coloro che avevano già un appuntamento fissato. I caregiver dei circa 27mila minori disabili che sono stati caricati sul portale delle Poste possono aderire alla vaccinazione semplicemente indicando il codice fiscale del minore. Il numero comprende i nuclei familiari interi e tutti coloro che materialmente prestano loro assistenza". Lo ricorda la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso di una vista al Pio Albergo Trivulzio, le rsidenza per anziani di Milano.



Per quanto riguarda i 284mila adulti disabili, numero ricavato "sulla base dei dati forniti dall'Inps dal 2010 a oggi", possono "già prenotare la vaccinazione attraverso i quattro canali messi a disposizione da Poste italiane: portale, postamat, postini e numero verde. Da questo elenco - spiega Moratti - mancano coloro che sono stati registrati come disabili prima del 2010. Per questa ragione ho chiesto ai medici di medicina generale di segnalare alle Ats i nominativi dei disabili che hanno in carico e dei loro caregiver, tramite i certificati di riconoscimento delle patologie e codici di esenzione, in modo da essere inseriti sul portale di Poste e potersi prenotare".

