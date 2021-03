Milano, 29 marzo 2021 - "La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate". Lo annuncia via Facebook il presidente della Regione, Attilio Fontana. "Gli over 80 chehanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l'11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose".

Insomma, tra una polemica e uno scambio di accuse, la campagna vaccinale lombarda va avanti. E si sottoporrà alla valutazione vaccinbale. "Su invito mio e del presidente Fontana, il generale Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio visiteranno mercoledì il centro vaccinale di Malpensa, il drive di Trenno e il centro vaccinale Fiera Milano, per constatare di persona l'efficienza del piano vaccinale lombardo", scrive, stavolta su Twitter, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione

Lombardia, Letizia Moratti.



L'operazione messaggi e telefonate dovrebbe dare la definitiva accelerata. ''L'invio di questi messaggi - commenta Moratti - ci porterà a calendarizzare le somministrazioni agli ultimi over 80 ancora da immunizzare in questa fase della campagna vaccinale che si avvia alla conclusione. La vaccinazione agli over 80 nei centri vaccinali si completerà entro l'11 aprile. Un risultato importante che ci consentirà di concentrarci immediatamente sulla fase massiva della campagna anti Covid con l'obiettivo confermato di vaccinare tutti i lombardi per l'estate". Alle Ats sono stati forniti anche gli elenchi degli over 80 mandati a oltre 30 chilometri di disatnza per il vaccno, così da ricalendarizzarli.