Milano, 20 gennaio 2019 - L’obbligo di vaccinare chi va a scuola, e soprattutto all’asilo dove i genitori rischiano di dover tenere i bambini a casa, ha funzionato a Milano. Lo dicono i numeri, fotografando il primo risultato apprezzabile della legge Lorenzin, che s’abbattè nel giro d’un mese sull’inizio dell’anno scolastico 2017/2018: nonostante il caos, iniziale e in itinere (Regioni, Comuni, scuole lasciati nell’incertezza sull’applicazione della normativa; il cambio di governo, con gli intenti depotenziatori gialloverdi per ora tradotti nella proroga delle autocertificazioni fino al prossimo 10 marzo e nella proposta di «obbligo flessibile» impantanata in Parlamento), nel 2018, il primo vero anno a obbligo vigente, le coperture sono aumentate, almeno a Milano. E sensibilmente, raccontano i dati presentati dall’Asst Fatebenefratelli-Sacco ieri al convegno «Milano Vaccina» organizzato dalla Sicupp (Società italiana cure primarie pediatriche) Lombardia e dall’Ats Metropolitana.

Al 31 dicembre 2018 il 94,7% dei bambini di due anni aveva completato il ciclo dell’esavalente, e il 93,7% aveva fatto la prima dose dell’Mpr, morbillo-parotite-rosolia. La copertura della classe 2016 sfiora la soglia del 95%, necessaria per l’immunità di gregge. I bambini che avevano due anni alla fine del 2017 erano coperti al 92% per l’esavalente e solo all’89% da morbillo, parotite e rosolia: c’è stato un balzo di 2,7 punti percentuali per l’antipolio-difterite-tetano-pertosse-epatite B ed emofilo B, e addirittura del 4,7% per l’Mpr, rispetto alla classe nata nel 2015. Marino Faccini, responsabile della profilassi delle malattie infettive all’Ats, concorda che «la nuova normativa ha contribuito a spingere in alto le coperture, e non solo per le vaccinazioni obbligatorie: c’è un effetto di trascinamento anche su quelle consigliate».

Come l’antimeningococco e il pneumococco, nella stessa fascia d’età, e come l’antipapilloma virus, che nel 2018 è stato offerto gratuitamente per la prima volta anche ai maschi di 12 anni, oltre che alle ragazzine. Risultato: a Milano la copertura per le femmine è passata dal 66,4% registrato a fine del 2017 al 72% alla fine dell’anno scorso. E si sono vaccinati dall’Hpv il 58,4% dei loro coetanei maschi, anche se questo, spiega Faccini, «ce l’aspettavamo, anzi era diventato difficile spiegare alle famiglie perché si vaccinassero soltanto le ragazze». Dato anche che il vaccino, oltre a prevenire la quasi totalità dei tumori alla cervice uterina, può evitare una serie di tumori che colpiscono anche gli uomini. Eppure non è tutto rosa il quadro, al primo giro di calendario dell’obbligo: la zona critica, spiega Faccini, sono i richiami all’età della scuola dell’obbligo (dove chi trasgredisce rischia al massimo una multa). I bambini di sei anni che hanno fatto la quarta dose di difterite-tetano-pertosse-polio sono passati dall’83,6% di fine 2017 all’82% nel 2018; se l’81,3% aveva fatto la seconda dose di Mpr, la classe del 2012 s’è fermata all’81,2%. Flessioni «non preoccupanti – assicura il dirigente dell’Ats –, ma ora dobbiamo lavorare sulle coperture a 6 e a 16 anni. E portare quella dal papilloma all’obiettivo del 75%».