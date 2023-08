Vacanze, prezzi più che raddoppiati Si va in camping o a casa di amici

di Davide Falco

Prezzi alti per viaggi e soggiorni. Tornano di moda le vacanza a casa di amici e conoscenti. Questa estate è stata per molti una brutta sorpresa, con prezzi e tariffe raddoppiati se non triplicati rispetto agli altri anni. Il mese o le tre settimane di villeggiatura sono ormai per molti un dolce ricordo.

"A fine luglio sono andata in Slovenia con un gruppo di amici, i voli costavano troppo, così abbiamo utilizzato la macchina e affittato una casa – spiega la 23enne Alessia Vassallo –. Anche la benzina ha prezzi molto inferiori rispetto all’Italia e ciò ci ha permesso di visitare un po’ di posti culturali. Ai primi di agosto invece sono andata con il mio ragazzo a Valencia in casa di amici. Abbiamo pagato solo il volo, i prezzi sono aumentati parecchio rispetto agli altri anni. Abbiamo pensato di viaggiare con uno zaino a testa e condividere una valigia per non pagare troppo di tasse extra, altrimenti i prezzi triplicavano rispetto agli scorsi anni. Infine ho trascorso una decina di giorni a Como, nella casa dei genitori del mio fidanzato. Adesso è il momento di risparmiare per l’anno prossimo". C’è chi invece attende una buona occasione per settembre. "Ad agosto io e mia moglie abbiamo deciso di andare in campeggio vicino a Varese, in una casetta – spiega il 77enne Paolo Roveron –. Ora vorremmo attendere settembre e vedere se riusciamo a trovare una buona offerta per una settimana di vacanza in Italia. Questa estate le proposte erano davvero a prezzi troppo alti". "Anche quest’anno sono tornata in Calabria, con alcuni amici, andata in aereo e ritorno in treno. In entrambi i casi i prezzi, rispetto alla scorsa estate, sono quasi triplicati – racconta Stefania Magni –. Quindi i giorni di vacanza sono stati davvero pochi. Nei prossimi mesi andrò in vacanza a New York per la prima volta e, se faccio le proporzioni su volo e soggiorno, è più conveniente rispetto all’esperienza di quest’anno in Calabria". "I prezzi sono aumentati ma le persone hanno deciso comunque di partire – conclude Daniela Scebba responsabile dall’agenzia La Giostra dei viaggi di Bollate –. Difficilmente quindi i costi si abbasseranno. Per settembre e ottobre molte persone stanno prenotando le vacanze a Lampedusa, Egitto, Canarie. Dubai e Tel Aviv per chi può spendere un po’ di più. Rispetto all’anno scorso c’è stato un forte incremento di prenotazioni in questi due mesi. Addirittura alcuni clienti hanno già prenotato per le prossime vacanze estive",