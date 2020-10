Milano, 6 ottobre 2020 - Un uomo di 51 anni, probabilmente un senzatetto, è rimasto ferito a seguito dello scoppio di un quadro elettrico a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 11, in via Alessandro Litta Modignani, in prossimità di un cantiere.

Nell'incidente l'uomo ha riportato ustioni al volto e alle mani ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sul posto, oltre ai sanitari del 188, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri, il capocantiere aveva segnalato ad A2A l'inizio dei lavori e la necessità di mettere in sicurezza il quadro elettrico. Ora sono in corso verifiche per accertare le responsabilità dell'incidente.