Uomo salvo dai Vigili del Fuoco dopo un tuffo nel Naviglio Grande

L’afa e l’alcol gli hanno giocato un brutto scherzo. Evidentemente asfissiato dal caldo, nel suo caso amplificato pure dalla dose eccessiva di birre ingerite, un quarantanovenne ha pensato bene di fare un tuffo rinfrescante nel Naviglio Grande, nel tratto più vicino alla Darsena, poco dopo le 15.30 di ieri. Peccato per lui che dopo qualche bracciata abbia iniziato ad annaspare, non riuscendo più a guadagnare la riva. A quel punto, alcuni passanti si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno allertato il 112: i primi ad arrivare in piazza XXIV Maggio sono stati i vigili del fuoco, che si sono immediatamente immersi nel Naviglio per mettere in salvo il quarantanovenne.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile, anche se sono bastati pochi minuti per chiarire la dinamica ed escludere il coinvolgimento di altre persone o piste alternative al tuffo per trovare un po’ di refrigerio. Sbronza a parte, l’uomo era in buone condizioni e non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. L’ultimo precedente recente era finito in modo ben più tragico: la sera dell’11 maggio, qualcuno aveva visto un ragazzo buttarsi nella Darsena e risalire più volte; poi all’improvviso il giovane, un indiano sui vent’anni, era sparito sotto la superficie dell’acqua. L’intervento dei vigili del fuoco, prima con il nucleo Saf e con i sommozzatori, non era stato sufficiente a salvargli la vita: il suo corpo era stato recuperato nella notte sul fondo del Naviglio.