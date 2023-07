Uomo Ragno al Predabissi, l'umanizzazione delle cure al centro del volontariato

Piacevole sorpresa, ieri, per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Predabissi. I piccoli degenti hanno ricevuto la visita di Alex Maniscalco, un volontario che, nei panni di Spiderman, ha portato in ospedale una ventata di allegria. L’Uomo Ragno si è intrattenuto con i bambini a partire dalle 14.30. Una visita inaspettata, un modo per cercare di rendere più piacevole la permanenza tra le mura del nosocomio. Organizzato in accordo coi vertici dell’ospedale e il personale del reparto, l’evento è anche il riflesso di un’umanizzazione delle cure e un approccio che mette al centro il paziente. Maniscalco, 49enne di Muggiò, si dedica da anni a fare volontariato. "Non ho figli, forse è stato questo a farmi scattare la molla - dice -. Mi emozionano gli sguardi dei più piccoli: per loro sono l’Uomo ragno e sono sicuro che un sorriso possa aiutare".A.Z.