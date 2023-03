Uomini e droni in campo deposito d’auto nel mirino

Pattugliamenti in abiti civili, tracciamenti con il drone e altri mezzi di controllo per un’operazione che ha visto la polizia locale scovare due aree usate in modo improprio come deposito o sito produttivo. Le verifiche sono scattate alla Crocetta e a Balsamo, vicino al cimitero vecchio, con l’ausilio della stazione dei carabinieri di Cinisello. In totale sono stati censiti 170 autoveicoli, pronti per la vendita. Peccato che solo uno dei due capannoni - tutti riferibili a un titolare e a un locatario - avesse l’autorizzazione per commerciare le vetture. Le verifiche hanno anche permesso di accertare due abusi edilizi e uno stoccaggio incontrollato e irregolare di rifiuti speciali non pericolosi. Oltre alle denunce penali per il responsabile, già in precedenza foto segnalato dalle forze dell’ordine, sono partite le sanzioni amministrative. In totale il conto è di 17mila euro di multe. Le aree interessate dai cumuli di rifiuti sono state vincolate con prescrizioni a carico del titolare dell’attività, che ora dovrà smaltire regolarmente il materiale trovato. "La vivibilità di una città passa necessariamente anche dalla lotta alla criminalità e all’abusivismo", ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi. È la terza operazione in poche settimane che ha scovato depositi irregolari di rifiuti speciali. "Stiamo intensificando il monitoraggio rispetto a questi reati - ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello -. Con l’aumento dell’organico e dei mezzi a disposizione, il comando della polizia locale può concentrarsi su questi servizi e incrementare ancora l’attenzione alle periferie".

Laura Lana