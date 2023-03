Un’opportunità per coinvolgere i giovani e migliorare i loro comportamenti quotidiani

Il sindaco Michela Palestra ha risposto alle domande degli alunni della scuola media Silvia Pellico in merito alle politiche ecologiste del comune di Arese e alla recente esperienza della The Green Room ospitata negli spazi offerti dall’amministrazione comunale.

Cosa ne pensa di questo progetto?”

E’ un’occasione straordinaria: poter fare esperienze pratiche fa la differenza per capire meglio le cose in qualsiasi ambito di apprendimento. Il progetto specifico ha contenuti pratici che aiutano a sensibilizzare in merito a comportamenti virtuosi che possiamo tenere nella nostra quotidianità”.

Perché si è scelto il target 9-12 anni per gli alunni coinvolti?

“Il progetto “The green room” è pensato appositamente per i ragazzi perché parte dall’idea che siano più sensibili degli adulti rispetto a queste tematiche ambientaliste. Seminare consapevolezza può dare risultati nell’immediato futuro che invertano le tendenze legate allo spreco a cui siamo ormai abituati.

Perché pensa che l’ecosostenibilità vada insegnata anche attraverso attività interattive?” “Teoria e pratica devono viaggiare di pari passo: riflettere sul quotidiano e capire come fare la differenza sono azioni possibili unendo ciò che già sappiamo alle esperienze pratiche di tutti i giorni”.