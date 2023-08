"Un’opera d’arte a Pioltello: scopri l'impero Caprotti"

La parola d’ordine è continuità fra struttura e natura, una filosofia "raccontata" dalle forme sinuose scelte per la copertura dai celebri architetti che hanno realizzato diversi edifici dell’impero Caprotti. Il campus di Esselunga a Pioltello nasce dalla matita di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa dello studio Sanaa, lo stesso che ha realizzato la città universitaria della Bocconi. In città la cornice è un grande parco di 10mila 500 metri quadrati che abbraccia il nuovo edificio di 9mila 600, un piano interrato, per il resto quasi tutto a vetrate, la luce naturale è la linea guida del progetto.

Nei sotterranei il cuore del complesso, l’archivio storico aziendale, nuovo canale di contatto con il territorio, incubatore culturale con un’area consultazione aperta a tutti per scoprire "come eravamo". Immagini e testi racconteranno l’evoluzione di consumi e costume non solo interni, ma dell’intera società. Un vero e proprio viaggio nei modelli di produzione e di lavoro. Per la sindaca Ivonne Cosciotti il valore del piano è indubbio: "Sul territorio avremo una nuova opera d’arte". Bar.Cal.