Uno spazio serale e un’area gioco con le risorse di Regione e Comune

Continua il processo di rinnovamento della biblioteca che già negli anni scorsi aveva visto nuovi arredi, l’aumento di postazioni studio, un nuovo allestimento per l’area destinata ai ragazzi e l’annessione del balconcino, dove erano stati anche organizzati incontri con un giardiniere. Nei giorni scorsi l’Amministrazione ha approvato un progetto più completo, per la manutenzione straordinaria non solo degli spazi, ma anche dell’intero servizio, che vedrà un ampliamento, la realizzazione di più punti di interesse e anche più possibilità per i lettori e per i giovani che studiano. "I nostri tecnici hanno illustrato alla Giunta la nostra futura biblioteca completamente rinnovata e più accogliente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici e al Demanio Loredana Verzino -. Il portico antistante verrà chiuso e ci sarà una zona al piano terra, che potrà essere utilizzata anche la sera con riscaldamento e luce autonoma rispetto al resto dell’edificio". Un servizio potenziato, a iniziare dagli orari oltre che dalle nuove funzioni che saranno introdotte. "Ci sarà uno spazio giochi al piano terra, uno spazio gaming, e si potrà utilizzare il parco per la lettura dei giornali", annuncia Verzino. Il progetto è finanziato con risorse di Regione e Comune con parte dell’avanzo di bilancio per 63mila euro. La riqualificazione, redatta dai tecnici del municipio, affonda le radici negli anni passati. "In parte si è ispirato a un progetto, commissionato tanti anni fa dalle passate Amministrazioni e che l’ultima Giunta aveva inserito nel piano delle opere pubbliche - ammette Verzzino -. Il commissariamento dell’ultimo anno ha avuto conseguenze rispetto al blocco di alcune scelte a indirizzo politico-amministrativo e il Pnrr ha scadenze vincolanti: il risultato è una corsa contro il tempo".La.La.