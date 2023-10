Uno sciame di vespe invade le medie

Sciame di vespe in una scuola media di Rho in via Tevere. Le vespe ha invaso una parte dell’edificio scolastico andando a sistemarsi nelle plafoniere di alcune aule. Attimi di paura, i professori hanno spostato gli alunni in un’altra parte della scuola non interessata dalle vespe e separata da porte che sono state rigorosamente chiuse. Purtroppo un’alunna del secondo anno è stata punta, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale rhodense, ma fortunatamente non ha riportato niente di grave ed è stata dimessa nel pomeriggio. Il Comune ha già contattato un’impresa specializzata che oggi effettuerà un intervento di bonifica. Si tratta di un evento anomalo in questo periodo dell’anno considerato che questi insetti non sopravvivono alle basse temperature. Evidentemente il caldo delle scorse settimane ha prolungato la loro sopravvivenza e ora sono in cerca di luoghi riscaldati. "Siamo profondamente dispiaciuti per quanto avvenuto, si tratta di un evento anomalo in questa stagione - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Emiliana Brognoli –. Siamo contenti che la ragazzina sia stata dimessa e le auguriamo di riprendere presto le lezioni. Abbiamo già incaricato una ditta specializzata".

Ro.Ramp.