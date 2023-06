Università Liuc, Convegno su "I 5 sensi" per migliorare la qualità della vita nelle Rsa

Oggi all’Università Liuc il convegno "I 5 sensi. Qualità della vita e stimolazione sensoriale nelle strutture socioassistenziali". Arriva così anche in Italia per le Rsa il nuovo modello di ristorazione che stimola l’appetito risvegliando i sensi: grazie a una ricerca dell’Università di Ottawa, infatti, Sodexo ha messo a punto una guida per gli operatori per riattivare le capacità percettive negli ospiti e migliorare il loro rapporto con il cibo, coinvolgendo anche lo chef stellato Pietro Leemann. "Anche se sappiamo che i sensi cambiano con l’età, meno si sa su come modificare gli ambienti per garantire comfort alle persone con i sensi compromessi – spiega Franco Bruschi Ceo Schools and Health & Care di Sodexo –. Per questo abbiamo ideato un nuovo progetto in cui abbiamo integrato le migliori pratiche e le evidenze emerse dallo studio commissionato all’università di Ottawa per cercare di mitigare l’effetto che il deterioramento sensoriale può avere sugli ospiti. In alcune strutture gestite con questo modello da Sodexo si registra un -70% di casi di malnutrizione in soli 6 mesi".

Gli anziani in alcuni contesti tendono a rifiutarsi di mangiare perché non si sentono a loro agio: rumori di sottofondo, disordine sulla tavola, una non corretta illuminazione possono interferire. Mangiare immersi nei suoni della natura, in un ambiente soffuso, che ha rimosso l’abbagliamento, davanti a un piatto dai colori e profumi invitanti, agganciando anche i ricordi, può invece aiutare a contrastare il fenomeno della malnutrizione negli anziani. Sodexo ha anche chiesto allo chef Pietro Leemann di creare delle ricette multisensoriali che siano d’ispirazione per i menù nelle Rsa.