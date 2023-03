Unire le forze per la sicurezza Nasce la task force pubblico-privato

di Barbara Calderola

Task-force pubblico privato per combattere la microcriminalità nell’hinterland, nuovo tassello del "piano sicurezza" a Pioltello. Ieri la sindaca Ivonne Cosciotti ha firmato il protocollo "Mille occhi sulla città" in prefettura. Ci sono altri due Comuni - Cinisello Balsamo e Corsico – a fare da apripista all’azione messa a punto da ministero dell’Interno, dall’Anci e dalle società di security riunite in agenzia.

Il concetto di fondo è semplice e promette di essere efficace: i vigilantes in servizio sul territorio segnaleranno alle forze dell’ordine movimenti sospetti, si spera prevenendo i reati, o almeno assicurandone alla giustizia i responsabili. Un modo per ottimizzare le risorse, moltiplicando le pattuglie in campo. Tema caldissimo dopo le rapine con feriti di martedì pomeriggio in zona stazione centrale a Milano. Fra i punti qualificanti dell’accordo c’è la formazione "delle guardie giurate con il supporto dei militari e delle polizie locali, favorendo attraverso il confronto e il dialogo percorsi di crescita professionale e di consapevolezza sulle responsabilità e sull’importanza dei compiti assegnati a chi fa questo lavoro".

Una sinergia a tutti gli effetti sulla quale nel caso di Pioltello vigilerà il comandante della polizia locale Mimmo Paolini, anche lui presente alla cerimonia di sottoscrizione: "Questi ‘Mille occhi’ si aggiungono a quelli degli agenti già ben aperti sulla città. Raccogliamo la sfida di aggiungere un altro delicato compito a quelli che portiamo avanti tutti i giorni negli uffici di via De Gasperi".

"Il Protocollo – sottolinea il prefetto Renato Saccone – è una importante e ulteriore conferma dello spirito di coesione fra le istituzioni e di proficua collaborazione con il settore della vigilanza, per una sempre più efficace azione corale che consenta la serena fruizione delle città e la tutela delle comunità. Ringrazio i sindaci della Città Metropolitana che hanno voluto partecipare al progetto".

"Questa azione si aggiunge alle tante altre che portiamo avanti quotidianamente per proteggere i pioltellesi – sottolinea la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti –. Collaborare con le agenzie di security è un importante passo avanti nel presidio del territorio non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche penale con segnalazioni da parte degli uffici di vigilanza agli organi competenti, un progresso per la sicurezza della città. Carabinieri, guardia di finanza , prefettura e questura saranno al nostro fianco".