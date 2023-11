Unione Comuni Adda Martesana. Truccazzano verso il “divorzio“

Unione dei Comuni Adda Martesana, conto alla rovescia per il “divorzio” da Truccazzano. La dead line è fissata per la fine dell’anno. Risolto il nodo del personale, si lavora a tutta birra ai bilanci: sia l’Unione che tutti e quattro i Comuni (oltre a Truccazzano e Liscate, anche Bellinzago e Pozzuolo Martesana) dovranno approvare gli strumenti di programmazione economica entro, e non oltre, il 31 dicembre. Intanto l’Unione ormai quasi mutilata guarda avanti: "Avremo meno risorse - così il presidente Lorenzo Fucci, sindaco di Liscate - e sicuramente qualche problema di riassestamento. Mettiamo in conto una fase riorganizzativa, cui ci dedicheremo nei primi sei mesi del nuovo anno. Ma andiamo avanti". Il nodo più spinoso, quello del personale, è stato sciolto. Sono una ventina i dipendenti che, dall’Unione dei Comuni, saranno a partire dal primo gennaio in carico al solo Comune di Truccazzano, "una questione che abbiamo seguito con i sindacati.

Certo, ci sono delle complessità: occorre ripianificare le posizioni organizzative, le indennità, i fondi". La polizia locale: "Stiamo valutando come proseguire. A questa fase sta partecipando anche Truccazzano, e il clima è di massima collaborazione". I bilanci. "I tempi sono tassativi e dobbiamo essere in grado di programmare l’attività. Per quanto concerne il bilancio dell’Unione dei Comuni, che di solito chiude il giro delle approvazioni, per la prima volta, ed è ovvio essendo un bilancio previsionale, sarà senza Truccazzano". M.A.