"Un’azione incomprensibile che lascia sgomenti e senza parole"

"È una notizia che ci ha lasciato senza parole". Commentavano così ieri alcuni residenti vicino all’Ipsia in merito a quanto successo al Puecher venerdì. Stupore e indignazione per l’assalto di una banda di giovani mascherati in mezzo agli studenti. "Certe cose sembra possano accadere solo lontano dalle nostre realtà e invece può succedere ovunque. Siamo venuti a conoscenza dell’episodio tramite internet, perché qui nessuno si è accorto di nulla", dicono alcuni cittadini. Chi ha invece sentito le sirene delle forze dell’ordine non avrebbe mai pensato a un simile gesto da parte, come ha ipotizzato il preside della scuola, di alunni o ex alunni della scuola.

Alcuni cittadini che hanno letto la notizia hanno anche sottolineato il fatto che questi ragazzi erano armati di fumogeni, petardi e una pistola finta, si sono mascherati in stile black bloc e hanno pianificato l’assalto alla scuola, organizzando a quanto sembra tutti i particolari. "Per entrare cosi facilmente nella scuola – riflettono ad alta voce altri passanti – dovevano sapere bene come muoversi. Pensiamo non sia facile entrare dalla porta principale e spostarsi nei corridoi e nelle aule senza conoscere bene il percorso". Generale lo sgomento per quanto accaduto e le domande su cosa possa aver spinto un gruppo di giovani a compiere un vero e proprio assalto con tanto di devastazione di un laboratorio.

Da.Fa.