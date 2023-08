Un’altra vittima in montagna Muore dopo un volo di 100 metri

di Monica Guerci

Un’altra morte in montagna. L’ultima vittima è Francesca Tibaldi, 43 anni, di Cornaredo deceduta in un incidente in Val Brembana. Escursionista esperta, amava la montagna, una passione la sua che arrivava da lontano, tante le testimonianze fotografiche pubblicate sui social delle gite, vacanze, tempo libero trascorso sulle vette: d’estate o con la neve. Tra le mille e una passioni della cornaredese: la musica, i viaggi e soprattutto il Milan, il tifo per la squadra rossonera glielo aveva trasmesso il papà fin da quando era bambina e lei non aveva mai smesso di coltivarlo anche dopo la morte dell’amato genitore. Spirito libero, Francesca aveva uno sguardo rivolto anche agli altri: da anni era una donatrice di plasma. Conosciuta più a Rho che a Cornaredo dove abitava, lavorava alle serre della Viridea di Arese, tanti i messaggi di cordoglio dei colleghi, degli amici della palestra e delle serate in compagnia. "Porterò sempre nel cuore i momenti passati con te", scrive Francesca. La descrive così Alex: "Ci siamo voluti bene… Matta, pazza... ti chiamavo in mille modi…". "Una meravigliosa vita spezzata, ma che non si fermerà mai, non qui", il post di Tiziana. Per tutti resta il ricordo del suo sorriso: "Portalo anche li! Rimarrai sempre nei nostri cuori". La 43enne nel 2021 aveva perso anche la mamma, lascia la sorella Monica a cui era molto legata. Francesca Tibaldi, mercoledì mattina era partita per un’escursione con un gruppo di amici, ma poi si era allontanata dalla comitiva sulla via del ritorno. È scivolata in un canale per un centinaio di metri, troppo gravi le ferite, la 43enne è deceduta sul posto. La tragedia si è consumata a Roncobello (provincia di Bergamo) nella notte tra mercoledì e giovedì. I soccorritori l’hanno cercata per tutta la notte, poi l’amaro finale alle prime ore dell’alba quando hanno ritrovato il suo corpo senza vita. Non si sa ancora che cosa per l’esattezza abbia causato la caduta: "Un sentiero tra i più battuti, che non presenta difficoltà", spiega la sindaca di Roncobello che torna a ricordare l’importanza di non allontanarsi dai percorsi tracciati.

Un’altra tragedia in quota è avvenuta solo pochi giorni fa in Trentino. Un uomo di 78 anni di Sesto San Giovanni ha perso la vita dopo essere caduto nella scarpata che costeggia la Statale 237, vicino a Ponte Arche. L’uomo, in compagnia della moglie, ha perso l’equilibrio mentre si trovava sul ciglio della strada, precipitando per 50 metri nella scarpata.