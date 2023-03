"Una vita a incastro Serve più flessibilità"

di Marianna Vazzana

MILANO

"Il mio lavoro non può essere svolto part time. Andrebbe a finire che lavorerei comunque a tempo pieno essendo pagata la metà. Le aziende dovrebbero cambiare sistema e introdurre il lavoro per obiettivi, senza rigidi orari da rispettare. Allora anche per le donne ci saranno meno ostacoli e sempre meno donne saranno costrette a scegliere tra famiglia e lavoro". Ne è convinta Chiara Spinelli (nella foto), cinquantenne, che lavora come commerciale per un’azienda; moglie e mamma di un bimbo all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.

Come gestisce le sue giornate?

"Non è facile. È un continuo barcamenarsi per incastrare tutto. Io ho scelto di non smettere di lavorare per continuare ad avere in famiglia due fonti di reddito, la mia e di mio marito. E ho scelto di mantenere lo stesso lavoro perché ridurre le ore significherebbe per forza fare altro, qualcosa che magari mi piacerebbe meno e che sarebbe comunque meno retribuito rispetto a un profilo commerciale. E per forza, lavorando in due a tempo pieno, dobbiamo affidarci a una tata".

Il suo lavoro si svolge principalmente in ufficio?

"Sia in ufficio e sia fuori: mi interfaccio con i punti vendita dei nostri clienti e quindi viaggio per il Nord Italia. Nei giorni in cui devo viaggiare, accompagno il bimbo all’asilo e poi parto. Gli altri, invece, vado in ufficio, che è a sud, oltre Linate. Mio marito invece lavora nel comparto a nord della città come dipendente della pubblica amministrazione. Abbiamo scelto di prendere casa in un punto equidistante in modo che nessuno dei due fosse svantaggiato. Sono soddisfatta del mio lavoro ma mi piacerebbe poter fare di più la mamma: ora trascorro il tempo con mio figlio solo al mattino presto e dopo le 19. Nel weekend compenso. Ma vorrei riuscire ad avere più tempo per la mia famiglia senza che il prezzo da pagare sia la rinuncia al mio lavoro".

Un desiderio che accomuna tantissime donne. Secondo lei è possibile? Cosa propone?

"Flessibilità e smartworking dovrebbero essere la normalità in tutte le aziende, solo così io penso che si possa colmare il divario occupazionale tra donne e uomuni. Adesso, tra me e mio marito, lui può beneficiare di più flessibilità. Soprattutto: la regola dovrebbe essere lavorare per obiettivi, non a orario. Io non mi sono mai tirata indietro, lavorando anche fuori dagli orari canonici e persino quando ero ammalata: non mi sono scoraggiata e ho continuato ad andare avanti".