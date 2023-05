Una terrazza porterà il nome di Giovanni Rizzi

Omaggio al medico-simbolo, una terrazza per Giovanni Rizzi (nella foto), il dottore pioniere della medicina di gruppo e fondatore della Polisportiva Seggianese che ancora oggi è una “palestra di vita” per centinaia di ragazzi. Ieri, al camice bianco vecchio stile scomparso nel 2018 è stata dedicata la "porta" d’accesso al parco della Besozza che lui amava tanto. Al taglio del nastro gli amici di sempre e la sindaca Ivonne Cosciotti: "Continuerà a essere un esempio per tutti", ha detto fra la commozione generale. Tanta gente alla cerimonia di intitolazione all’uomo che nel 2010 aveva ricevuto anche la Medaglia d’onore riservata ai benemeriti.

"Con il suo impegno in tutti i campi, anche in quello politico, ha contribuito a creare la nostra realtà come oggi la conosciamo – ha aggiunto la sindaca –. Giovanni Rizzi ha immaginato la Pioltello del futuro e ci ha consegnato tanto dell’attualità. È stato un visionario concreto. Quello che ha fatto non sarà dimenticato grazie a questo posto che ricorderà chi era a tutti gli habitué". Originario del Pavese, Rizzi si era trasferito nell’hinterland da bambino. Il suo impegno nel sociale fu precocissimo, da ragazzo entrò nella squadra di don Gianni Guzzetti incaricata di promuovere il quartiere in cui viveva, nacque così la polisportiva. "È stato antesignano anche nella professione – sottolinea Cosciotti – fu tra i primi a condividere lo studio con un collega, Gianni Moretti, offrendo ai pazienti un nuovo servizio. Insieme sono stati protagonisti della nascita e dello sviluppo di una delle prime esperienze di impegno civile del territorio". Fra le tante attività che promosse, anche quella del gruppo di cammino con il quale passeggiava spesso proprio alla Besozza. E ora l’ingresso al grande parco porta il suo nome.

Barbara Calderola