Una svolta storica. Eletta la rettrice della Bicocca. Prima donna a guidare gli atenei

È la prima donna al timone della Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, in 60 anni di storia. Eletta al secondo turno con 56 voti. "E non era così scontato", commenta a caldo Giovanna Iannantuoni, economista e rettrice di Milano-Bicocca, soddisfatta per quel "soffitto di cristallo che sta crollando finalmente giù, a colpi di competenza e gentilezza". "La mia visione ha convinto i miei colleghi, che ringrazio – sottolinea –: io sono per il cambiamento, per la discontinuità. Dobbiamo affermare con forza la grande capacità di innovazione, formazione e ascensore sociale che le università hanno. Gli atenei devono essere accessibili a tutti". Tra le priorità del suo mandato spicca quindi il tema del diritto allo studio, della no tax area, dei posti letto per i fuorisede. E guarda subito al futuro della ricerca una volta esauriti i fondi del Pnrr. Vuole una Crui coesa "per fare in modo che le università siano motore del Paese". "Non sono stata eletta in quanto rettrice milanese – ribadisce Iannantuoni – ma perché portatrice di un’idea di grande unità per il sistema accademico, pur nelle sue differenze, con atenei grandi e piccoli, generalisti e specialisti, da Nord a Sud". Tra i temi urgenti da affrontare, internazionalizzazione e "fuga di medici e infermieri dal sistema pubblico e dalle professioni sanitarie".

Nell’assemblea di insediamento è stata ricordata Giulia Cecchettin, la 22enne di Padova uccisa alla vigilia della laurea, e con lei anche una studentessa di Bicocca, Sofia Castelli, ammazzata a luglio sempre per mano dell’ex fidanzato. "Come università abbiamo avviato tante attività per contrastare la violenza di genere, ma dobbiamo fare di più". A Iannantuoni va ora l’incoraggiamento della ministra Anna Maria Bernini e della presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza: "Il mio auspicio è che questa nomina possa rafforzare la collaborazione già in essere tra il Cnr e il mondo accademico, favorendo nuovi scambi e interazioni".

Simona Ballatore