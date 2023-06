Una spinta al commercio Covid e costi alle stelle: aiuti per 192mila euro

di Roberta Rampini

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo del Distretto Urbano del Commercio di Lainate, uno dei distretti più innovativi per le sue eccellenze progettuali. Il bando mette a disposizione 192mila euro a fondo perduto per le attività commerciali, 72mila euro stanziati da Regione Lombardia e gli altri 120mila euro dal Comune. I commercianti hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le domande. Riparte da qui il commercio lainatese, ben 180 attività commerciali che negli anni scorsi hanno dovuto fare i conti con la pandemia e ultimamente con l’aumento dei costi energetici.

Ancora una volta Comune, Confcommercio e delegazione dei commercianti lainatese, insieme per sostenere le piccole imprese commerciali. "Abbiamo ottenuto da Regione Lombardia un contributo nell’ambito dell’iniziativa ”Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024” e noi come amministrazione comunale abbiamo deciso di integrare con altre risorse economiche, ci abbiamo creduto insieme - dichiara il vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Danila Madonnini e il sindaco Andrea Tagliaferro - il nostro auspicio è che i soldi vengano utilizzati. Con questo bando si consolida una tradizione di collaborazione che abbiamo avviato anni fa e che si è dimostrata vincente. Noi come Amministrazione comunale saremo impegnati nei prossimi mesi in cantieri per rendere ancora più bello il centro storico, migliorare le piste ciclabili e l’arredo urbano". I fondi a disposizione potranno essere richiesti dai commercianti per progetti di riqualificazione e ammodernamento dei negozi, acquisto di arredi e attrezzature, realizzazione o acquisto di software, piattaforme informatiche, siti web o l’avvio di e-commerce. "Dopo la serata pubblica di presentazione del bando sono molti i commercianti che hanno iniziato a chiedere informazioni per potervi accedere", commenta Valentina Rossi, segretaria della delegazione lainatese. Fino al 19 luglio, tutti i mercoledì, appuntamento con lo shopping sotto le stelle nelle vie del centro. Cinque mercoledì organizzati dalla delegazione commercianti, il prossimo 28 giugno serata anni ’70 con le scuole di ballo e la FitAvis Run; il 5 luglio serata giochi in collaborazione con oratorio, il 12 luglio la cena in bianco e infine il 19 luglio sbaracco, hobbisti e concerto musicale.