"Una rete è finita su mio figlio e io sono stato multato: una beffa"

"Oltre al danno, la beffa: mio figlio di 12 anni è stato preso in pieno da un pezzo di recinzione di cantiere mentre pedalava sul ponte della Ghisolfa e io dovrò pagare una multa perché stava pedalando sul marciapiede. Che avrei dovuto fare: mandarlo allo sbaraglio in un tratto che pare l’imbocco di un’autostrada?". A parlare è Andrea Barabino, un papà che tutte le mattine accompagna i suoi due bimbi a scuola in bicicletta. La figlia di 10 anni insieme al papà, il maggiore di 12 sulla sua dueruote. "Dalla zona della Bovisa – racconta Barabino – arriviamo alle scuole dall’altra parte, verso via Mac Mahon. Io pedalo sulla carreggiata e mio figlio sul marciapiede, perché quella strada è troppo pericolosa". Mercoledì mattina "all’improvviso una rete arancione si è staccata facendo incastrare la bicicletta del bambino, che è rotolato a terra ferendosi, per fortuna in maniera non grave (indossava il casco)". Il papà ha chiamato i soccorsi, il figlio è stato accompagnato in ospedale e per fortuna se l’è cavata con qualche trauma. "Sul posto anche due agenti di polizia locale che dopo aver constatato la situazione mi hanno comminato una sanzione da 42 euro, che scenderà a 29,40 se pagata entro 5 giorni, perché mio figlio pedalava sul marciapiede violando l’articolo 143 del Codice della strada. Ma io non lo esporrò mai ai pericoli, né rinuncerò alla bici per comprarmi un’auto. Aspetto piuttosto una ciclabile sicura sul ponte della Ghisolfa".

Tra i tanti cittadini che riuniti nel comitato “Non vediamo l’ora“, in attesa della ciclabile vera e propria prevista per il 2025, chiedono intanto "soluzioni immediate" come hanno ribadito durante l’ultimo flash mob dello scorso 4 marzo: tra le richieste, "una corsia ciclabile in sola segnaletica, dossi come i “cuscini berlinesi”, limite di velocità a 30 chilometri orari e autovelox".

Marianna Vazzana