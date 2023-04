Una rete contro gli hacker

Un protocollo d’intesa per "prevenire e contrastare cyberattacchi e condividere tutte le procedure necessarie per fronteggiare eventuali situazioni critiche". È quello siglato ieri tra la Città metropolitana di Milano e il Centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale. La Città metropolitana ha connesso, nel suo campus digitale in fibra ottica, Comuni e scuole e, dal 2020, le sedi operative della Questura di Milano. Il nuovo protocollo, secondo il questore Petronzi, "segna un ulteriore passo in avanti per implementare le attività di prevenzione e contrasto dei crimini informatici". Petronzi ha ricordato che gli attacchi informatici "sono in grado di determinare conseguenze economiche rilevanti, e in alcuni casi, l’indisponibilità di servizi essenziali". Intervenuti pure il prefetto Renato Saccone, il vicesindaco metropolitano Francesco Vassallo e la dirigente della polizia Postale Tiziana Liguori.