Una pianta da curare E il maxi polmone fiorisce

di Barbara Calderola

Oggi 75 famiglie si metteranno in fila a Basiano per ritirare una piantina da curare fino a novembre, poi la restituiranno e l’esemplare cresciuto sui balconi del paese diventerà un pezzetto di "Forestami", il polmone verde che Città Metropolitana e Comuni stanno creando nell’hinterland: 3 milioni di nuovi alberi entro 7 anni. Un progetto enorme che ora passa dal vivaio diffuso, un’azione collaterale battezzata "Custodiscimi" in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte e anche il piccolo centro del Trezzese scende in campo. Nei giorni scorsi la prenotazione dell’essenza, fra poche ore la consegna in Municipio insieme al kit per la cura dell’ospite, la pianticella andrà restituita dopo una valutazione degli agronomi. Chi l’adotta deve sottoscrivere un patto di custodia. La restituzione è fissata in occasione della Giornata dell’Albero, in autunno. L’affido è organizzato in collaborazione con Legambiente, obiettivo "coinvolgere direttamente i cittadini nella grande operazione verde, una lezione sul campo di tutela ambientale. Un altro modo per riflettere sulla necessità di cambiare abitudini e stili di vita per ridurre l’inquinamento".

"Forestami" nel 2022 ha addirittura superato gli obiettivi, nonostante la siccità abbia rallentato la crescita del super bosco, non ha bloccato la grande iniziativa: 427mila 475 gli alberi piantati tra capoluogo e hinterland, 400mila era la soglia minima. In questo primo scorcio di 2023 sono previste 16mila altre piante e 2mila arbusti a Milano, mentre in provincia la primissima operazione della stagione si porterà in dote 7mila alberi, tra i comuni coinvolti, Pioltello, Cesano e Rosate. I numeri del progetto l’anno scorso sono stati un po’ ridotti dall’emergenza idrica, un fenomeno che ha aumentato la percentuali di piante morte. Ma le cooperative sociali hanno sostituito le essenze che non sono riuscite ad attecchire per colpa della mancanza d’acqua. Per il maxi-piano, Città Metropolitana, dopo essersi aggiudicata nel 2021 2 milioni 289 mila 669 euro con cui sono stati piantati oltre 30mila alberi, a fine anno ha incassato un secondo finanziamento di 1,8 milioni di euro con i quali sono state messe a dimora altre 27.831 piante. Per Custodiscimi invece le piantine in gioco sono 1 milione.