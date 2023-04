Una nuova auto ibrida per la polizia locale

Un nuovo mezzo tecnologico ed ecologico in dotazione alla polizia locale di Trezzano. Acquistata grazie a un finanziamento regionale, la nuova auto ibrida aumenta il numero di mezzi a disposizione degli agenti. "Il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di sicurezza stradale – commenta Domenico Spendio, assessore alla Polizia locale – è tra gli obiettivi strategici della nostra Amministrazione che ha investito molto sulle dotazioni tecnologiche, a partire dalla nuova e moderna centrale operativa e dagli impianti di videosorveglianza, sul personale e anche sui mezzi. Le ultime auto – prosegue Spendio –, acquisite tramite il finanziamento regionale, sono veicoli non inquinanti, con un notevole vantaggio per l’ambiente". Gli investimenti sulla sicurezza passano anche dall’installazione delle telecamere, nei mesi scorsi, agli ingressi della città e nei parchi. Si punta anche sul personale con assunzioni di agenti, funzionari e ufficiali. Da una parte l’Amministrazione vuole continuare a mettere in campo risorse per la polizia locale e per la sicurezza di strade e cittadini, dall’altra gli agenti proseguono con i mirati servizi di controllo del territorio. Proprio durante uno degli ultimi servizi, nei giorni scorsi, gli operatori della polizia locale trezzanese hanno beccato un uomo alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e con una patente falsa. Il guidatore è stato denunciato e multato con oltre 5mila euro di sanzione, mentre il veicolo è stato nuovamente sequestrato per la successiva confisca.

Francesca Grillo