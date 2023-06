Una manovra da 58 milioni di euro Sì al bilancio che cambierà la città

di Barbara Calderola

Trenta milioni di euro di investimenti, dei quali oltre cinque in arrivo dal Pnrr nel 2023 (ma in tutto qui i fondi del Piano di ripresa e resilienza ammontano a più di 13): sì al bilancio di previsione 2023-2025 che cambierà faccia a Pioltello, dalle grandi opere - 5,8 milioni per le nuove elementari in via Galilei a Seggiano - ai cimiteri (2 milioni) a Villa Opizzoni (1 milione), al piano strade per cancellare le buche, ai serramenti negli edifici pubblici, al nuovo arredo urbano per facilitare le relazioni faccia a faccia in tempi di rapporti virtuali.

La manovra, che in tutto vale 58 milioni, passa l’esame dell’aula, conferma "gli obiettivi strategici della giunta comunale", dice l’assessore al Bilancio Giuseppe Bottasini e porta a termine il programma di trasformare la città-cenerentola in reginetta del territorio alla pari delle vicine Cernusco sul Naviglio e Segrate. "Tutte le sfide più importanti che l’amministrazione comunale si era posta non sono più un libro dei sogni – spiega il vicesindaco Saimon Gaiotto – adesso gli obiettivi che ci eravamo dati sono finanziati e non c’è un quartiere escluso: tutti faranno un salto in avanti, abbiamo messo la stessa cura e attenzione ovunque. Sempre con uno sguardo di fondo alla sostenibilità e alla disabilità". Per rilanciare la città e la comunità dopo la pandemia "erano stati definiti i propositi di aumentare i servizi per famiglie e imprese incrementando la capacità lavorativa del municipio attraverso più personale e digitalizzazione – ricorda l’assessore al Bilancio Bottasini – e anche di dotare il territorio di nuove infrastrutture che potenziassero la qualità della vita grazie alla Casa della cultura, alla riqualificazione dei camposanti, alla ciclopolitana e tanto altro". Traguardi complicati da centrare "per via del difficile contesto fra inflazione e aumento dei prezzi", ma anche per condizioni locali, "nuove gare per prestazioni in scadenza come mensa scolastica e manutenzione e del verde e aumento del costo dei dipendenti". Allo scopo "siamo arrivati agendo su più canali: riqualificazione della spesa e revisione di grandi contratti, rifiuti ad esempio – ancora l’assessore – compressione delle bollette energetiche e mutui accesi per seguire lo stato di avanzamento opere, recupero dell’evasione di vecchi tributi (800mila euro) senza aumentare la pressione fiscale, revisione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e massiccia partecipazione a bandi del Pnrr".